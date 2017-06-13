На Донбассе не утихают провокации террористов "Л/ДНР", которые убили одного бойца ВСУ и 5 раз прицельно ударили по мирным кварталам

13.06.2017 10:19

Пресс-центр антитеррористической операции информирует, что в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще пятеро - получили ранения или боевые травмы.

За минувшие сутки, 12 июня, в зоне проведения АТО боевики 57 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе пять раз стреляли непосредственно по жилому сектору.

В районе Троицкого и Кряковки боевики "ЛНР" вели обстрел из 120-мм минометов, а возле Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм.

Также Новоалександровка пострадала от атак террористов из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Крымского боевики били по позициям АТО из вооружения БМП. Возле Желтого, Лобачево, Новтошковского, Станицы Луганской и Малинового оккупанты атаковали из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в соцсетях сообщили, что террористы "ДНР" обстреляли глубокий тыл - лесной колледж под Волновахой.

Источник dialog.ua