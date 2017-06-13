Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы

13.06.2017 20:53

Согласно прогнозу погоды Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, 15 июня в Мариуполе температура воздуха днем составит 22-27 градусов, ночью 13-18.

Днём местами кратковременный дождь и гроза.

16 июня температура воздуха достигнет максимум 25 градусов, ночью 16. Ветер ожидается северо-западный 12-14 метров в секунду.