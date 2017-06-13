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Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что обвинения Вооруженных сил Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны России являются частью гибридной войны.
"Циничные обвинения украинских вооруженных сил со стороны Москвы являются информационной частью гибридной войны, которая ведется во всем мире", - сказал он в интервью хорватскому изданию "Jutarnji Vijesti", комментируя заявления Москвы о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны ВСУ.
В.Гройсман отметил, что украинские силы прекращают выполняют условия прекращения огня, однако этого не делают поддерживаемые Россией боевики.
"Украина в одностороннем порядке прекращает огонь. Так было 1 июня - в Международный день защиты детей. Но чужие дети не останавливают российских агрессоров. Они продолжают стрельбу. Ситуация была и остается напряженной", - добавил премьер.
По его словам, враг нарушает режим тишины 50-60 раз в день, "люди гибнут каждый день - военные и мирные. Общие людские потери уже превысили десять тысяч человек".
"Я подчеркну: Донецк - это наша, украинская земля, а русские там - оккупанты. Мы не видим возможностей силового освобождения этих территорий без огромных жертв среди нашего населения. И поэтому Киев реально заинтересован в настоящем перемирии и полной имплементации минских договоренностей, поскольку они позволят восстановить суверенитет мирным путем", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что Россия хочет сохранить горячую фазу конфликта как можно дольше, поскольку это инструмент дестабилизации Украины.
"Они понимают, что после освобождения Донбасса сразу же встанет вопрос возвращения незаконно оккупированного Крыма", - заявил В.Гройсман.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, Гройсман, гибридная война
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