- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие10:40
Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя
Больше суток пророссийские бандформирования обстреливают населенные пункты в глубоком тылу на юге Донецкой области. От снарядов оккупантов страдают поселки Ольгинка, Владимировка и Благодатное. Как сообщают местные жители в соцсетях, поздней ночью 12 июня наемники “ДНР” второй раз за сутки накрыли мощным огнем Ольгинку и лес, передает “Диалог.UA”.
“Ольгинка сообщает, что сегодня орки били по ж/д пути от Новотроицкого РУ до ст. В-анадоль. Хотят оставить мариупольские заводы без известняков”; “Экономику р-на тупо убивают, бомбят все предприятия. Я просто представить боюсь, что эти мрази будут делать ч/з месяц, когда созреют поля”, - пишу в комментариях пользователи.
По последней информации, объектами агрессии "защитников русскоязычных" стали жилые дома, магазины, объекты инфраструктуры.
“Судя по сегодняшней Ольгинке, русские фашисты из Докучаевска решили отметить наш безвиз разбитыми домами в глубоком тылу, чтобы не скучали”, - резюмировали донетчане.
Теги: экономика, Донбасс, Мариуполь, ДНР, боевики, заводы
- Бывший "комендант Мариуполя" возглавил "Бастион" боевиков
- Боевики под Мариуполем отказываются идти на «передок»
- "Прорвало" на правду: "Ми інструмент розграбування Донбасу - високопосадовець "ДНР"
- Главный милиционер Донетчины раскрыл подробности сегодняшней охоты на боевиков
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов
- Боевикам ДНР неймется. Палят по всей Донецкой области
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии09:43
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты