Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя

13.06.2017 14:40

Больше суток пророссийские бандформирования обстреливают населенные пункты в глубоком тылу на юге Донецкой области. От снарядов оккупантов страдают поселки Ольгинка, Владимировка и Благодатное. Как сообщают местные жители в соцсетях, поздней ночью 12 июня наемники “ДНР” второй раз за сутки накрыли мощным огнем Ольгинку и лес, передает “Диалог.UA”.

“Ольгинка сообщает, что сегодня орки били по ж/д пути от Новотроицкого РУ до ст. В-анадоль. Хотят оставить мариупольские заводы без известняков”; “Экономику р-на тупо убивают, бомбят все предприятия. Я просто представить боюсь, что эти мрази будут делать ч/з месяц, когда созреют поля”, - пишу в комментариях пользователи.

По последней информации, объектами агрессии "защитников русскоязычных" стали жилые дома, магазины, объекты инфраструктуры.

“Судя по сегодняшней Ольгинке, русские фашисты из Докучаевска решили отметить наш безвиз разбитыми домами в глубоком тылу, чтобы не скучали”, - резюмировали донетчане.