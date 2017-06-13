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Архив - Донецкая область

Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя

13.06.2017 14:40
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Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя

Больше суток пророссийские бандформирования обстреливают населенные пункты в глубоком тылу на юге Донецкой области. От снарядов оккупантов страдают поселки Ольгинка, Владимировка и Благодатное. Как сообщают местные жители в соцсетях, поздней ночью 12 июня наемники “ДНР” второй раз за сутки накрыли мощным огнем Ольгинку и лес, передает “Диалог.UA”.

“Ольгинка сообщает, что сегодня орки били по ж/д пути от Новотроицкого РУ до ст. В-анадоль. Хотят оставить мариупольские заводы без известняков”; “Экономику р-на тупо убивают, бомбят все предприятия. Я просто представить боюсь, что эти мрази будут делать ч/з месяц, когда созреют поля”, - пишу в комментариях пользователи.

По последней информации, объектами агрессии "защитников русскоязычных" стали жилые дома, магазины, объекты инфраструктуры.

“Судя по сегодняшней Ольгинке, русские фашисты из Докучаевска решили отметить наш безвиз разбитыми домами в глубоком тылу, чтобы не скучали”, - резюмировали донетчане.



Теги: экономика, Донбасс, Мариуполь, ДНР, боевики, заводы
 
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