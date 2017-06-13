Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации

13.06.2017 09:14

Многие, кто не познал "радостей" русского мира часто спрашивают: что в оккупации сложнее всего? Что больше всего давит на мозги, что бьет под дых каждый день? Вопрос сложный, но попробую ответить на него, ведь видел все воочию, а не по тв.

Очень сложно не смеяться вслух с так называемых военов рнд. Это лютый крик, когда ты видишь ну просто меганачитанный фейс, но в камуфляже. Судя по фейсу ты всегда можешь понять, что до войны оно было никем и звали его никак. Но зато сейчас оно ходит вразвалочку, хулиганским походнячком, грудь колесом, пальцы веером, взгляд гордый, апасссный.

Видели когда-нибудь как мышь изображает из себя бегемота? Это примерно тоже самое, только мышь одета в зеленую робу. Ну, то есть в камуфляж.

И самое сложное понимать то, что эта мышь по имени никто может лишить тебя жизни. Может сломать твою судьбу. Может расстрелять тебя или твою семью по-пьяни и списать все на наемников из Гваделупы. И ты не в силах ничего противопоставить автомату, на ак-47 не действуют логические доводы. И этот автомат в руках того, кто "я" пишет двумя буквами.

Страшно ли при обстрелах? Да, страшно. Но страшны не громкие звуки от залпов из-под твоих окон, не сам вид танков-гаубиц-рсзо-минометов. Самое сложное принять морально то, что ты, сидя у себя в квартире или доме, уже ничего не решаешь. Вообще.

Когда ты слышишь как летит снаряд у тебя над головой, самое сложное принять то, что ты никакими молитвами не можешь изменить траекторию полета. На Донбассе бога нет. Бог не допустил бы такой бардак. Это я как очевидец православного ада утверждаю.

Сложно поначалу смириться с мыслью в голове - если по нам прилетит, то хай сразу убьет, лишь бы овощем не остаться, когда слышишь артиллерийский вылет или прилет. Ты можешь быть крутым мачо, супермастером карате, блатным, йогом, буддистом, каскадером, человеком со связями, кем угодно, но снаряду на это наплевать. Для снаряда ты вообще никто. И ты этого не можешь изменить. Твою судьбу при обстрелах контролирует кто-то другой, но не ты. Кто-то другой решает за тебя: жить тебе или нет.

Спокойно пить на кухне чай, когда идет обстрел и мысленно просить кого-то там, наверху, чтоб если прилетит в твой дом, смерть была быстрой - это реалии русского мира. Это ломает изнутри, это выкашивает. Но ты не можешь ничего изменить, ведь ты - песчинка, пешка, статистика.

Ты никогда не поймешь как за 2 года после Евро смогли так измениться люди. Или не люди. Ты знаешь человека почти всю жизнь, он твой бывший одноклассник, сосед, брат, вы вместе ходили в школу, на рыбалку, на футбол, но ... Теперь это твой враг, который тебя с радостью убьет, сдаст самому духовному нквд и не пожалеет об этом.

Ты никогда не поймешь логику ваты, которая всю жизнь разговаривала на русском в Донецке или Луганске, но вдруг решила, что ее притесняли. При разговоре с такими особями ты чувствуешь себя героем нескончаемого фильма ужасов про зомби или апокалипсис. И ты не хочешь иметь с этими особями ничего общего. Вообще. Никогда.

И это страшно. Так рушатся семьи и судьбы людей. И ты знаешь, кто стоит за кулисами, знаешь что он ху*ло, знаешь что именно с его подачи на Донбассе не заканчивается война, знаешь, что именно он спонсирует наемников из рф и платит им зарплату, знаешь что именно по его приказу боекомплект не заканчивается у орков. Именно из-за его больной фантазии у тебя появились враги среди близких вчера людей. Но ты песчинка, пешка, статистика. Ты ничего не можешь изменить.

Сложно слушать бред про Правый Сектор и сказки венского леса про ужоссы Хунты. Часто хочется вылить ведро воды на зомби и ожидать, что он проснется. Но зомби не просыпается, не излечивается, он кайфует от того, что он зомби. Это русский мир, детка. Здесь законы логики не работают, тут закон о 2 рабах в тренде.

Самое сложное смотреть на то, как зомби зомбируют детей. Детям ломают психику, восприятие мира, детей лишают будущего ради больных фантазий того, кто таскал чумаданы за Собчаком. Детям несут ересь в головы, тонны ереси и откровенной лжи. И это бьет под дых тебя, ведь ты понимаешь - этих детей нужно спасать еще вчера, пока они не превратились в зомби и не стали искать американцев в полях Донбасса. И делают эту грязную работу те, кто недоносили пилотки, неудачники и алкашня.

Тебя в этом аду спасают только единомышленники. Те, которые не поддались пропаганде и никогда не поверят в ересь соловьевых и т. п. пресс-титуток. С ними ты выдыхаешь морально, они понимают тебя с полуслова и знают, что у тебя болит не из новостей. Они такие же как и ты, адекватные, светлые душой и сердцем. Они не сдадут тебя за тушонку или сгущенку православным садистам.

Именно за этих людей стОит бороться до конца. Они верят, ждут всУ. Ждут своих, Наших парней. Они хотят рассчитаться с долгами за годы в оккупации. Они знают имена и фамилии должников. Именно за этих Людей идет война. Не за донецких, а за Дончан [донецкие бывают разве телевизоры], не за луганских, а за Луганчан. Они - Украинцы до мозга костей. Они работают на победу каждый день. Не верите? Спросите у военных.

Источник Обозреватель.