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В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил в Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера в связи с шестидневным отсутствием газа. Об этом он написал в своем Facebook.
«Город уже шестой день без газа — с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня», — написал он.
По словам главы администрации, с 13 июня начато строительство нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.
Объем проекта оценивается в 59 млн. гривен, при этом город ведет переговоры с компанией «Метинвест» о частичном финансировании, поскольку по газопроводу с контролируемой Украиной территории газ будет поступать и на Авдеевский коксохимзавод.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, газопровод, боевики, Жебривский, коксохим
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