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Архив - Донецкая область

В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана

13.06.2017 20:04
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В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана

Как сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины, в оккупированном Новоазовске заместитель командира одного из подразделений террористов угнал грузовик "Урал" и въехал на нем в частный дом. В ходе задержания виновника происшествия, местные жители пытались устроить над ним самосуд.
Стоит отметить, что боевик находился в состоянии наркотического опьянения.
«В соединенных и частных 1, 2 АК продолжаются случаи нарушения воинской дисциплины. 11 июня с.г. заместитель командира одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, находясь под воздействием наркотических веществ, похитил грузовой автомобиль "Урал" и въехал в частный дом. Во время задержания нарушителя местные жители пытались совершить самосуд», - говорится в сообщении



Теги: Донбасс, Новоазовск, боевик, наркомания
 
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