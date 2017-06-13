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Архив - Донецкая область

Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие

13.06.2017 10:40
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Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие

Вечером в понедельник, 12 июня, на шахте Новодонецкая Добропольского района Донецкой области (ДТЭК) произошла вспышка воздушно-метановой смеси. Четыре горняка получили ожоги, сообщает korrespondent.net с ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел на горизонте 600 м. Всего в шахте находилось 122 горняка, на аварийном участке работало 29 человека. Все они выведены на поверхность.

Пострадавшие горняки с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.
Работы на аварийном участке временно приостановлены, но сама шахта работает в обычном режиме.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook, что пострадавшие находятся в Краматорске в ожоговом центре. Все они – проходчики, проходившие выработку на третьем северном вентиляционном штреке пласта L3.

"Трое имеют ожоги 50-60% тела, у одного – 15%. Врачи уверяют, что все будут жить", – написал Волынец.



Теги: Донбасс, Донецкая область, шахта, взрыв
 
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