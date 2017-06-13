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Архив - Донецкая область

Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго

13.06.2017 20:38
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Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго

В 14: 30 прекратилась подача воды на Краматорск, Дружковку Константиновку и другие населенные пункты. Так что в Константиновке на правобережье идет еще вода, на нижних улицах – хорошим напором. Кто может набрать, надо это сделать, так как о времени окончания ремонта никто пока не знает.
Порыв опять большой, и опять в районе Славянска. Без воды не только большая часть Константиновки, но также многие районы Дружковки, Краматорска и Славянска.
Что-то в этом году слишком часто воду отключают, в последнее время – почти каждую неделю.

Источник Знамя индустрии.



Теги: Донбасс, Дружковка, Константиновка, Краматорск, вода, запас
 
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