- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
Сегодня, 14 июня, на портале Верховной Рады появился законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Главная суть документа - надлежащий контроль за соблюдением стандарта и применения госязыка, сообщает "Диалог.UA".
Доработанный законопроект вызвал настоящую панику в сепаратистских и пропагандистских СМИ. В "ДНР" заявили, что за несоблюдение закона людей будут штрафовать, арестовывать и сажать в тюрьму сроком до 3 лет.
Штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест сроком до 6 месяцев – такие санкции предусматривает надругательство над государственным языком. Исходя из документа планируется создание Национальной комиссии по стандартам госязыка, которая создаст Центр украинского языка.
Он будет выдавать сертификаты на уровень владения украинским языком. Еще в планах создание Уполномоченного по защите госязыка и служба при нем в количестве 27 инспекторов.
Теги: Донбасс, украинский язык, штраф, арест, Верховная Рада, ДНР, ЛНР
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- Рада обратилась к мировому сообществу с призывом не признавать «псевдовыборы» на Донбассе
- В "ДНР" арестовали мусульман - идет операция "Вихрь-антитеррор"
- Боевики уже против выборов
- Мнение: закон по выборам на оккупированном Донбассе примут, но там будет много исключений, привязанных к выполнению Минских договоренностей
- Невозможно все русскоязычное население Украины перевести на украинский
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей