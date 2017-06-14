Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком

14.06.2017 11:25

Вдоль трассы Е50 от Крутой Балки в сторону насосной станции и Васильевки оккупанты «перекатом» перебрасывают живую силу и бронетехнику. Об этом сообщает 62.ua с ссылкой на координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрийя Тымчука на своей странице в Фейсбуке.

Переброска осуществляется в темное время суток. Цель - скрытное усиление формирований, занимающих позиции по северо-западной окраине Васильевки. Фиксировалось несколько единиц БМП-1/2, не менее 5-ти Уралов с живой силой (два с ЗУ-23-2 на прицепе).