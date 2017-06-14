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Архив - Донецкая область

Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников

14.06.2017 14:10
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Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников

По данным украинской разведки, среди пророссийских наемников планируется сокращение должностей для женщин. Боевики во временно оккупированном Донбассе фиктивно принимают на службу жен и родственниц с целью получения ими денежного пособия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Среди выявленных грубых нарушений приводятся факты фиктивного принятия на "военную службу" по контракту жен (родственниц) и "подруг" русских офицеров, которым сразу после подписания контракта были оформлены отпуска по беременности или по состоянию здоровья , а они все время прохождения "военной службы" проживали на территории РФ", - отметили в ГУР.

В связи с этим так называемому командованию гибридных войск предписано сократить до минимума количество должностей, которые могут комплектоваться боевиками-женщинами, а также безотлагательно провести проверку их наличия и в случае выявления нарушений по прохождению ими "службы".

"Предполагается провести дополнительное расследование и привлечь к ответственности всех "командиров" виновных в нарушении кадровой дисциплины и нецелевом использовании средств", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, пособие, родственник, боевики, ГУР
 
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