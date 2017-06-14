Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО

14.06.2017 21:10

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках Программы «Тебя ждут дома» склонили к отказу от участия в незаконном вооруженном формировании и возвращение к мирной жизни бывшего боевика так называемой «ДНР». Правоохранители установили, что в начале мая 2014 житель Донетчины поддавшись пропаганде «русского мира» в ступил в одн о из бандформирований террористической организации «ДНР». Мужчина привлекался к обустройству укреплений, а также обеспечивал пропускной режим на незаконных «блокпостах», сообщает 62.ua с ссылкой на пресс-центр СБУ .

Уже через две недели «службы» он разочаровался в «идеалах молодой республики», оставил группировки и некоторое время скрывался на временно оккупированной террористами территории. Во время длительного пребывания в ОРДЛО бывший боевик воочию убедился в разнице между популистскими лозунгами так называемого «руководства» самопровозглашенных республик и реальным развитием событий на временно оккупированных территориях, где местное население страдает от произвола участников незаконных вооруженных формирований.

После длительных колебаний человек решил уехать из временно оккупированной территории к своей матери, которая проживает в подконтрольном украинской власти населенном пункте. Узнав о программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», он решил воспользоваться этой возможностью и обратился в милицию. Бывший боевик способствовал следствию в исследовании обстоятельств своей деятельности в составе незаконного вооруженного формирования и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности.

Бывший боевик отметил, что, встав на путь мирной жизни, уверен в правильности своего решения и призвал так называемых «ополченцев», которые до сих пор находятся в составе незаконных вооруженных формирований, сложить оружие и вернуться к мирной жизни.