- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках Программы «Тебя ждут дома» склонили к отказу от участия в незаконном вооруженном формировании и возвращение к мирной жизни бывшего боевика так называемой «ДНР». Правоохранители установили, что в начале мая 2014 житель Донетчины поддавшись пропаганде «русского мира» в ступил в одн о из бандформирований террористической организации «ДНР». Мужчина привлекался к обустройству укреплений, а также обеспечивал пропускной режим на незаконных «блокпостах», сообщает 62.ua с ссылкой на пресс-центр СБУ .
Уже через две недели «службы» он разочаровался в «идеалах молодой республики», оставил группировки и некоторое время скрывался на временно оккупированной террористами территории. Во время длительного пребывания в ОРДЛО бывший боевик воочию убедился в разнице между популистскими лозунгами так называемого «руководства» самопровозглашенных республик и реальным развитием событий на временно оккупированных территориях, где местное население страдает от произвола участников незаконных вооруженных формирований.
После длительных колебаний человек решил уехать из временно оккупированной территории к своей матери, которая проживает в подконтрольном украинской власти населенном пункте. Узнав о программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», он решил воспользоваться этой возможностью и обратился в милицию. Бывший боевик способствовал следствию в исследовании обстоятельств своей деятельности в составе незаконного вооруженного формирования и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности.
Бывший боевик отметил, что, встав на путь мирной жизни, уверен в правильности своего решения и призвал так называемых «ополченцев», которые до сих пор находятся в составе незаконных вооруженных формирований, сложить оружие и вернуться к мирной жизни.
Теги: Донбасс, боевик, СБУ, ополченцы, ДНР, ОРДЛО
- В Ясиноватском районе СБУ задержала боевика "ДНР"
- Исповедь боевика ДНР, который сдался на Харьковщине (ВИДЕО)
- В СБУ продолжает работать программа "Тебя ждут дома", еще двое бывших боевиков вернулись к своим семьям (ВИДЕО)
- СБУ задержала боевика "ДНР" при пересечении КПВВ "Зайцево"
- Маляр-штукатур стал донбасским боевиком (ВИДЕО)
- Очередной прозревший "ополченец" сдался СБУ и призывает своих "коллег" бросать оружие (ВИДЕО)
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам22:03
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Большинство украинцев не могут платить за коммуналку - опрос20:20
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной19:30
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых18:40
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня