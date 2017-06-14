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Архив - Донецкая область

Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю

14.06.2017 20:45
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Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю

Мариуполь продолжает оставаться одной из ключевых целей террористов "ДНР". Исходя из последних событий, коварству террористов нет границ, пишет Депо.

Ни для кого не секрет, что Мариуполь является и крупнейшим, и главнейшим городом на территории подконтрольного Киеву Донбасса - по состоянию на начало 2015 года там проживало около полумиллиона жителей и сосредоточены крупнейшие заводы. Понятно, что хаос, посеянный в таком городе, будет иметь серьезные последствия и сможет подкосить доверие к проевропейской власти, которая сейчас сформировалась в Украине.

С этой целью боевики регулярно обстреливают Мариупольское направление из разного рода вооружений. Например, в течение последних суток противник, применяя минометы калибра 120-мм, совершил обстрел укреплений ВСУ в районе Чермалика. Также вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя. Кроме того, по украинским воинам не подалеку Водяного вели огонь снайперы. Ситуация же вокруг Пикуз (экс-Коминтерново) вообще достойна отдельного рассмотрения.

Невозможность достать Мариуполь прямой наводкой артиллерийского огня, а так же потеря позиций на побережье Азовского моря, вынуждают террористов искать другие пути подступа к приазовскому форпосту. И, судя по всему, им таки удалось нащупать нечто вроде слабого места - речь о ресурсозависимости Мариуполя.
Ведь приазовский город живет в первую очередь благодаря своим гигантским металлургическим заводам, которые получают сырье преимущественно по железной дороге с севера - Волновахского района. Именно в этом кроется причина, на первый взгляд, бессистемных обстрелов Ольгинки, Графского (экс-Комсомольское), Новотроицкого и их окрестностей.

О том, как боевики две ночи подряд обстреливали транспортную и жилую инфраструктуру Ольгинки мы писали ранее. Во время первого обстрела в ночь на 12 июня там был поврежден каждый дом (стены, окна, крыши), а также подстанция, в результате чего 140 домов остались без света. Во время второго обстрела в ночь на 13 июня к вышеперечисленному добавились несколько капитальных разрушений жилых домов.

Кроме этого, очевидцы сообщают в Твиттере, что утром 13 июня террористы целенаправленно обстреливали железную дорогу от Новотроицкого до железнодорожной станции Велико-Анадоль (участок протяженностью 8 км).

Очевидно, что делается это с одной целью: разрушить промышленность Волновахского района, лишив тем самым Мариуполь средств к существованию. И определенная логика в этом есть, ведь, как уже отмечалось, бюджетообразующие предприятия города очень зависимы от поставок сырья по железной дороге с территории Волновахского района.

Что характерно: огонь террористы вели из жилых кварталов временно оккупированного Докучаевска, провоцируя тем самым ответный огонь по городу. Конечно, Вооруженные силы Украины на подобные провокации не ведутся, но сам факт заставляет насторожиться и вспомнить, что Докучаевск еще с прошлой осени находится в полуокружении украинской армии и нет никаких причин, кроме политических, которые бы помешали ВСУ освободить город и обезопасить тем самым окрестные города и села от артиллерийского огня.

А пока этого не происходит, Мариуполь празднует очередную годовщину освобождения от незаконных бандформирований, а руководители заводов ломают себе головы над обеспечением их жизнедеятельности.



Теги: Донбасс, Докучаевск, Мариуполь, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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