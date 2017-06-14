- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
Коснется ли военное положение всей страны, будет зависеть от того, как этот вопрос поставят в указе президента. Об этом на страницах НВ заявляет директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
«Я полностью поддерживаю заявление секретаря СНБО Турчинова о необходимости свертывания антитеррористической операции и перехода к новому формату защиты от гибридной войны с Россией. Возникает только вопрос: почему военное положение не было введено раньше? Этот шаг нужно было делать еще три года назад. Почему его решили предпринять именно сейчас? Скорее всего, чтобы избежать внеочередных выборов. Как это будет происходить? СНБО должен выйти на президента, затем появится указ главы государства о введении военного положения, который должна утвердить Верховная Рада», - отмечает эксперт.
«В указе будут расписаны все мероприятия, сопутствующие военному положению. Перечень ограничений чуть жестче, чем при чрезвычайном положении. Будут введены некоторые ограничения, скажем, на свободу слова, на проведение выборов, на перемещение людей, товаров и особенно оружия. Там очень большой перечень мероприятий. Но отдельно оговорены те, которые не подлежат ограничению – ряд конституционных прав граждан», - добавляет Николай Сунгуровский.
То, коснется ли военное положение всей страны, или только отдельных регионов, по мнению аналитика, будет зависеть от того, как этот вопрос поставят в указе.
«В принципе, закон предусматривает, что может быть общее военное положение и военное положение для отдельных регионов. Хотя стоящие перед нами гибридные угрозы определяют тотальный характер войны. То есть вся экономика должна быть переведена на военные рельсы. Призыв также должен касаться граждан во всех регионах.
По вопросам прифронтовых регионов может быть отдельная специфика: усиление контроля, введение комендантского часа и т.д. То есть, все эти жесткие меры не обязательно вводить по всей стране. В указе президента должны быть описаны все эти моменты: ограничения для всей страны и для отдельных регионов», - говорит собеседник издания.
«Что касается реализации заявления Турчинова и реального перехода страны на военное положение, то тут главное поймать волну. Не думаю, что это заявление было сделано в отрыве от анализа всей ситуации. После учета всех обстоятельств и настроений, такое заявление посчитали возможным сделать. Конечно, это вызовет определенную реакцию, как в стране, так и у наших западных партнеров. Не думаю, что эта реакция будет однозначна в ту или иную сторону», - резюмировал эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, СНБО, военное положение, Верховная Рада
- Из-за обострения ситуации на Донбассе в Украине возможно введение военного положения
- Украина в Минске настаивает на создании «зоны безопасности» на Донбассе
- СБУ: к диверсиям в Украине причастна российская партия "Родина"
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В России предложили заморозить украинский кредит
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей