После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов

14.06.2017 17:50

Бои на Бахмутской трассе в районе населенного пункта Желобка обернулись большими потерями для террористов "ДНР". Стало известно, что больницы и морги оккупированных территорий Донбасса переполнены ранеными боевиками. При этом ситуация для террористов усугубляется критическим отсутствием донорской крови для переливания, так как гражданское население местных городов и сел наотрез отказывается сдавать кровь для лечения раненых наемников. Об этом сообщает главный редактор ресурса "Информационное сопротивление" Юрий Карин, передает "Украинская Служба 1492".

Более того, многие из местных жителей демонстративно отказываются от помощи террористам и намекают на кавказское происхождение наводнивших Донбасс исламских боевиков.

СМИ напоминают, что военные действия в районе Бахмутской трассы длились на протяжении всей прошлой недели, спровоцировав большие потери боевиков. Ранее сообщалось, что в боях за Желобок ВСУ удалось занять новые позиции при минимальных потерях.

В то же время во время обстрелов Марьинки и Каменки ранения получили женщина и ребенок.