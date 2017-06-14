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Архив - Донецкая область

"Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян

14.06.2017 12:00
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"Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян

Жители Донецка просят простить и их и спасти от российских военных. Объявление с соответствующим текстом было размещено на столбе в Украинске. Его сфотографировала журналистка Анна Домбровская и опубликовала на своей странице в Twitter.
"Уважаемые х*хлы Донецкой области! Мы, шахтеры Донецка, конкретно попали на обман. У нас сейчас полно российских военных. Мы раньше думали, что нас спасут и уровень жизни повысится… Нас обманули, мы каемся и хотим обратно в Украину. Не верьте российским телеканалам. Простите нас и выгоните с Донецка их военных", - сказано в тексте объявления.
В комментариях предположили, что это может быть фейк, но Домбровская сфотографировалась на фоне листовки для подтверждения.

Источник rbc.ua



Теги: Донецк, Донбасс, россияне, армия
 
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