"Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян

14.06.2017 12:00

Жители Донецка просят простить и их и спасти от российских военных. Объявление с соответствующим текстом было размещено на столбе в Украинске. Его сфотографировала журналистка Анна Домбровская и опубликовала на своей странице в Twitter.

"Уважаемые х*хлы Донецкой области! Мы, шахтеры Донецка, конкретно попали на обман. У нас сейчас полно российских военных. Мы раньше думали, что нас спасут и уровень жизни повысится… Нас обманули, мы каемся и хотим обратно в Украину. Не верьте российским телеканалам. Простите нас и выгоните с Донецка их военных", - сказано в тексте объявления.

В комментариях предположили, что это может быть фейк, но Домбровская сфотографировалась на фоне листовки для подтверждения.

Источник rbc.ua