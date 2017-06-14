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Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер
Под контролем ВСУ оказалось несколько сот метров новой территории на Светлодарской дуге, отмечет волонтер. На Светлодарской дуге украинские военные заняли новые территории в "серой зоне", не нарушая при этом Минских договоренностей. Об этом пишет segodnya.ua с ссылкой на сообщение волонтера Юрийя Мысягина в Facebook.
"Из-за постоянных обстрелов и провокаций со стороны боевиков, командиры имеют полное право переносить наблюдательные пункты (ВОПы) на новое место дислокации и при этом не нарушать Минских соглашений… по итогу у нас несколько сот метров новой территории оказалось. И все в рамках Минских договоренностей", – написал в соцсети волонтер.
Как сообщалось, По данным Минобороны, за минувшие сутки боевики 52 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы.
В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще семь бойцов получили ранения.
Напомним, 1 июня 93-й отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада заявила, что военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 км ближе к Бахмутской трассе.
В то же время в Минобороны подчеркнули, что украинские военные не проводят наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена Минскими договоренностями.
Теги: Донбасс, серая зона
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