В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко

14.06.2017 10:10

От взрывоопасных пережитков боевых действий в зоне конфликта на Донбассе только за три месяца погибло более трех десятков гражданских, количество раненых превышает полторы сотни человек. С таким заявлением выступил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Мины и взрывные устройства разбросаны по всей территории конфликтной зоны, особенно вдоль линии столкновения, и представляют серьезную угрозу для гражданских лиц, включая детей. В период между 16 февраля и 15 мая 2017 года 36 гражданских погибли и 157 получили ранения на Донбассе", - заявил украинский дипломат.

Это на 70% больше, чем за такой же период прошлого года, подчеркнул он. Такие взрывоопасные пережитки войны часто остаются незаконными вооруженными формированиями в жилых районах, а также вдоль дорог. "Это создает больше угрозу для гражданского населения, чем военнослужащих", - подчеркнул представитель Украины.

Угроза взрывов является прямым результатом иностранной вооруженной агрессии и наступательных действий со стороны "российских гибридных террористических сил", действующих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, подчеркнул украинский дипломат.

Он напомнил, что один из последних таких случаев был связан с подрывом 23 апреля под Луганском автомобиля СММ ОБСЕ с летальными последствиями.

"К сожалению, заявление Совета Безопасности, осуждающее этот ужасный инцидент, была заблокирована Российской Федерацией, что очень красноречиво указывает на то, кто совершил это преступление, и кто является их покровителями", - отметил Ельченко.

Представитель Украины при ООН также подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с угрозами, которые создают взрывоопасные остатки войны, самодельные взрывные устройства и мины, а также на необходимости реализации соответствующих международно-правовых актов.