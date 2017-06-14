В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены

14.06.2017 09:50

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 52 раза открывали огонь по украинским защитникам. Из них 5 раз противник применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб. Еще семь бойцов сил АТО получили ранения. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении зафиксировано 22 провокации со стороны боевиков. Ночью оккупанты один раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего были вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

На этом же направлении утром противник из минометов калибра 120 мм обстрелял укрепления ВСУ в районе Чермалыка, а из 82-мм минометов бил вблизи Водяного. Также по нашим позициям в районе Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березового и Павлополя захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Были зафиксированы случаи применения противником зенитных установок, БМП и снайперов.

На Донецком направлении противник использовал только пехотное вооружение, из которого бил по опорным пунктам сил АТО в районе Песков, Авдеевки и Невельского. С наступлением сумерек российско-террористические бандформирования активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарской дуге. Кремлевские наемники совершили несколько плотных обстрелов оборонительных укреплений ВСУ в районе Авдеевки, Каменки и Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Во время этих обстрелов боевики снова выпустили несколько мин по жилым кварталам Авдеевки. Одна взорвалась рядом с домом по улице Тургенева. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также припаркованная неподалеку машина. Владельцы дома, 58-летняя женщина и ее 37-летний сын, не пострадали. Впрочем, у другого дома, по улице Тургенева, осколками мины была ранена 48-летняя женщина. Врачи скорой помощи диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени. Пострадавшей была оказана помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

На Луганском направлении боевики в очередной раз обстреляли наши оборонительные укрепления в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже пророссийские вооруженные банды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастья. Также вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачева, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.