БАЛЧУН АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ПОЕЗДА МАРИУПОЛЬ-ХАРЬКОВ

15.06.2017 16:10

Руководитель «Укрзализныци» Войцех Балчун анонсировал запуск поезда Мариуполь-Харьков. Об этом сообщает MRPL.CITY.

Курсировать состав начнет с 6 июля, через день.

Назначить поезд стало возможным благодаря модернизации участка пути Камыш-Заря - Волноваха.

В настоящее время из Мариуполя в Харьков курсирует всего три прицепных вагона.

Сегодня в Мариуполе находится с визитом глава «Укрзализныци» Войцех Балчун. Он встретился с коллективом регионального филиала «Донецкая железная дорога» для ознакомления их с основными аспектами стратегии развития компании на ближайшие 5 лет.