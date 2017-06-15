Донецкий краеведческий музей наметит план развития

15.06.2017 16:30

В среду, 21 июня, в 11:30 в Украинском кризисном медиа-центре состоится брифинг представителей Донецкого областного краеведческого музея относительно актуального состояния дел и работы после разрушений, вызванных военными действиями в 2014 году и потери многих фондов и администрации ДОКМ на временно оккупированной территории.

В конце августа 2014 в результате двух обстрелов была разрушена значительная часть Донецкого областного краеведческого музея, который открылся в 1924 году. Во время боевых действий почти полностью была уничтожена зал «Растительный и животный мир Донетчины», зал геологии, залы первого (археология и история края до начала 20 века) и четвертого этажей (зал этнографии и современной истории). Было повреждено помещение фондохранилища.

На территории подконтрольной Украине остались три филиала музея на основе которых в конце августа 2016 было перерегистрировано Донецкий областной краеведческий музей, который сегодня базируется в Краматорске. Начала работать новая команда, которая фактически занимается созданием основы музея «с нуля». Сейчас музей находится в стадии поиска помещения, кадров, формирование экспозиции и дополнительных ресурсов для развития.