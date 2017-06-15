Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану

15.06.2017 08:50

Єдиний варіант альтернативи АТО – жорстке виконання вимог Конституції України. І воєнний стан на окремих територіях Донбасу – те саме виконання.

Про таке заявив спеціаліст центру «Digests & Analytics Ukraine» Вадим Хомаха: «Я спілкуюсь з європейськими політиками з цього приводу. Усі вони стверджують, що нічого іншого, окрім мінських домовленостей, з боку Києва немає. Якби були інші пропозиції, їх би розглянули. Якщо президент України стверджує, що альтернативи мінським домовленостям немає, то європейські політики і стверджують: «Давайте їх виконувати». Вони намагаються нас примусити виконувати в односторонньому порядку ці домовленості».

«Тут немає якихось протиріч. Інструмент вирішення конфлікту може бути змінено на інший формат. Але, знову ж таки, на законодавчому рівні потрібно вносити зміни – забезпечити права цивільних осіб, які знаходяться на окупованій території, виокремити розрізнення таких осіб, визначитися зі станом тих територій. А цього досі не було зроблено» — запевняє експерт з питань безпеки Нацакадемії наук Юрій Костюченко, — «Росія перебрала на себе фінансування, ресурсне забезпечення та військово-адміністративне управління, а зараз ще й контроль над індустрією та господарством цих територій. Тобто зараз ситуація підпадає під класичну класифікацію «локальний збройний конфлікт». Тож тепер маємо підставу завершувати АТО. Для цього потрібні певні закони – про окуповану територію, про колаборантів, про забезпечення тимчасово переміщених осіб. Це все ті закони, які досі не розроблені».

Хомаха впевнений, що із введенням воєнного стану замість лінії розмежування буде лінія фронту: «А її перетинання – це вже інший формат. Це відмежування практично. Це новий статус людей, які живуть у «сірій зоні», адже їх визнають жертвами війни. І у такому випадку – це матеріальна допомога».

Источник: pl.com.ua



