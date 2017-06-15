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Южнодонбасская насосная станция заработала на полную мощность
15.06.2017 13:40
Насосная станция Южнодонбасского водопровода запущена в штатном режиме. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
"Насосную станцию запустили в штатном режиме. Система успешно прошла тестовые испытания, вода пошла на фильтровальные станции. Сначала заполнят резервуары, и к вечеру вода будет в кранах у людей (в каждом городе – свое время подачи)", – написал Жебривский.
Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении водоснабжения.
Ранее сообщалось, что работа Южнодонбасского водопровода была остановлена в результате обстрела. В связи с этим воду в пять районов Донецкой области поставляли по графику.
Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление
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