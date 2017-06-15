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Архив - Донецкая область

КОНОПЛЮ НА ДОНБАССЕ ВЫРАЩИВАЛИ У ЛИНИИ ФРОНТА

15.06.2017 17:50
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КОНОПЛЮ НА ДОНБАССЕ ВЫРАЩИВАЛИ У ЛИНИИ ФРОНТА

Близкая расположенность к линии разграничения, частые обстрелы и разрушения домов односельчан не стали помехой для выращивания конопли у себя на огороде для жителя с. Зайцево. Да и возраст «мичуринца», правонарушителю уже 70 лет, не остановил мужчину.

Бахмутский отдел полиции сообщил, что наряд патрулировал населенный пункт, когда поступила информация о хранении наркотических веществ одним из жителей. Сигнал сразу же проверили. У 70-летнего пенсионера сотрудники полиции изъяли более 30 кустов каннабиса и готового к употреблению наркотика. 

За своим урожаем мужчина тщательно ухаживал: все кусты на приусадебном участке были культивированы и политы. А в хозяйственной постройке был обнаружен  ранее собранный "урожай" - измельченная  и готовая к употреблению конопля.

Хозяин приусадебного участка сообщил, что все это изготовлено для употребления вличных целях.

Растения и измельченное вещество отправлено на экспертизу, а действия правонарушителя квалифицированы сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник: zi.dn.ua



Теги: Донбасс, огород, конопля, линия разграничения
 
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