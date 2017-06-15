Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям

15.06.2017 08:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям

За время работы проекта «Добрый сосед» помощь получили множество семей не только в Краматорске, но и в области. Команда волонтеров помогает многодетным семьям, переселенцам и просто всем тем, кто нуждается в поддержке. В рамках программы ребята помогают ремонтировать дома и квартиры тех, кто не в состоянии справится с этим самостоятельно.

Участники проекта говорят о том, что за время работы в проекте «Добрый сосед» они научились работать различными инструментами, получили новые навыки, познакомились с интересными людьми и смогли сделать счастливее многих семей.

Сделать лучше мир вокруг и помочь тем, кто действительно в этом нуждается, можно, позвонив по телефону: +380999149004 - Евгений.

Источник: 6264



Теги: Донбасс, семья, Краматорск, помощь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх