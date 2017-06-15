НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ

15.06.2017 19:30

Друге виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань слова та інформаційної політики відбулося у зоні АТО у середу, 14 травня. Його учасники відвідали КПВВ “Майорське” та місцеві телеканали у Покровську.

Головною темою візиту стала інформаційна безпека на Сході України. Наразі у Покровську шукають місце для встановлення нової двохсотметрової телевежі. Ймовірно, вона буде поряд з існуючою, заввишки 69 метрів. Їх мають з’єднати мостом. Це має допомогти розповсюджувати сигнал на території так званої «сірої зони» та глушити сигнал російських каналів, що нині заполонили хвильовий простір.

– Рік тому ми поставили собі завдання, що ворожий сигнал має бути заглушений. Відповідні експерименти проведені, я маю сподівання, що найближчим часом ми зможемо суттєво захистити українські території від проникнення пропагандистських російських телеканалів, – розповіла журналісту “До ТеБе” голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики України Вікторія Сюмар.



