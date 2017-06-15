Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ

15.06.2017 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ

Друге виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань слова та інформаційної політики відбулося у зоні АТО у середу, 14 травня. Його учасники відвідали КПВВ “Майорське” та місцеві телеканали у Покровську.

Головною темою візиту стала інформаційна безпека на Сході України. Наразі у Покровську шукають місце для встановлення нової двохсотметрової телевежі. Ймовірно, вона буде поряд з існуючою, заввишки 69 метрів. Їх мають з’єднати мостом. Це має допомогти розповсюджувати сигнал на території так званої «сірої зони» та глушити сигнал російських каналів, що нині заполонили хвильовий простір.

– Рік тому ми поставили собі завдання, що ворожий сигнал має бути заглушений. Відповідні експерименти проведені, я маю сподівання, що найближчим часом ми зможемо суттєво захистити українські території від проникнення пропагандистських російських телеканалів, – розповіла журналісту “До ТеБе” голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики України Вікторія Сюмар.



Теги: Донбасс, канал, Покровск (Красноармейск), серая зона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх