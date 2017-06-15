Раненые дети из Донбасса готовятся пройти курс реабилитации

15.06.2017 18:30

Гуманитарный штаб Рината Ахметова в рамках проекта «Реабилитация раненых детей» продолжает оказывать помощь детям Донбасса, получившим ранения во время боевых действий. Ребята пройдут курс восстановления в санаториях Украины, передает AVDEEVKA.CITY cо ссылкой на Гумштаб.

В 2017 году по проекту «Реабилитация раненых детей» Гумштаба Ахметова шестеро детей уже прошли 21-дневный комплекс восстановительных процедур в санаториях. До конца июня запланирован заезд еще троих деток.

«Гуманитарный штаб Рината Ахметова уделяет особое внимание детям, получившим травмы в ходе боевых действий. За время реализации проекта 65 детей получили помощь на санаторно-курортное восстановление и технические средства реабилитации – протезы и протезы», – рассказал менеджер направления «Адресная помощь» Владислав Денисенко.

Одной из участников программы по оздоровлению стала 5-летняя Милана Абдурашитова из Мариуполя. Во время обстрела в январе 2015 года малышка потеряла маму, которая накрыла дочку собой. Милане ампутировали ножку. Сейчас она привыкает к протезу и проходит очередной курс реабилитации, который поможет ей восстановиться психологически и укрепить мышцы.

«Спасибо большое Гумштабу, что поддерживает нас. Милана только переступила порог санатория, сказала: «Мне здесь очень нравится!». Нас хорошо встретили, накормили, поселили. Уже врач с нами поработал – сделал назначения, распланировал процедуры», – говорит бабушка Миланы Ольга Абдурашитова.

Источник: avdeevka.city