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Шкіряк заговорив про зачистки на тимчасово окупованих територіях Донбасу
Радник Міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі «5 каналу» заявив, що на територіях Донбасу, які зараз не підконтрольні Україні, одразу після їх звільнення проведуть зачистки.
- Ми обов’язково цю територію звільнимо і обов’язково проведемо там зачистки. Тож ті, хто досі цього не чує, нехай почують, - запевнив пан Шкіряк.
Після емоційного спічу Зорян Шкіряк пояснив, що в даному випадку під словом «зачистки» має на увазі виключно правоохоронну діяльність стосовно учасників російсько-терористичних незаконних збройних формувань.
Нагадаємо, дещо раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука дав свій прогноз щодо того, скільки ще часу може тривати російська агресія на Донбасі.
Чиновник переконаний, що процес повернення окупованого Донбасу під контроль України не буде швидким. Він переконаний, що без потужних зовнішніх чинників, бойові дії на Донбасі можуть тривати ще три-п`ять років.
Источник: press-centr.com
Теги: Донбасс, территория, боевые действия, Шкиряк
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