У МАРІУПОЛІ ВІДКРИЛИ “ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ”

15.06.2017 07:30

Діяльність Фонду спрямована на збереження, відтворення та примноження культурної спадщини Маріуполя. У рамках роботи організації маріупольців запрошують взяти участь в екскурсіях, майстер-класах, квестах та фотопроектах.

"Мета нової організації – зміна уявлень жителів і гостей міста Маріуполя про його культуру, історію і життя, розкриття нових невідомих широкому загалу фактів, знайомство з його різноманіттям, виникнення у людей інтересу до спадщини міста і майбутнього його розвитку", – розповіла журналісту “До ТеБе”заступник голови Фонду Ольга Демідко.

Взяти участь у проектах “Фонду” можна за попереднім записом за телефонами: +38(098) 579 99 97 (екскурсії та історичний квест); +38(067) 770 83 68 (творчі та художні майстер-класи); +38(096) 978 97 65 (історичний фотопроект).

Источник: dotb.dn.ua