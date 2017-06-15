В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ

15.06.2017 21:30

14 июня в Мариупольском городском центре занятости работодатели представили соискателям имеющиеся вакансии.

Мероприятия посетило 56 клиентов центра занятости, желающих получить работу. К их вниманию представили 5 вакансий профессии продавец. Со всеми клиентами работодатели провели первичное собеседование и четыре претендента были направлены на собеседование с руководством.

«Я недавно зарегистрировалась в центре занятости, и считаю такие мероприятия как сегодня очень полезными. Вот и на собеседование с руководством уже собираюсь », - прокомментировала одна из соискательниц свободных вакансий.

Источник: i24.com.ua