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В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI

15.06.2017 18:50
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В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI

Чешские трамваи Tatra, прибывшие в Мариуполь из Праги согласно договоренности администраций двух городов, работают на маршруте №10 с марта. Элегантные (несмотря на возраст) красные вагоны уже успели завоевать расположение мариупольцев. Прежде всего, хорошим техническим и эстетическим состоянием, как кузова, так и салона. Ездить в них дествительно комфортно и быстро.

Теперь пассажиры этих трамваем могут еще и бесплатно войти в Интернет прямо во время поездки. Вагоны оснащены оборудованием для получения 3G-сигнала и последующей его раздачи в виде Wi-Fi.

Объявления "Free Wi-Fi на борту" размещены в салонах и снаружи вагонов. Такая услуга стала возможной благодаря сотрудничеству Мариупольского ТТУ с одним из национальных операторов связи, предоставляющих услуги стандарта 3G.

Источник: i24.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, Интернет, трамвай
 
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