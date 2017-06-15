Жителям нескольких населенных пунктов Донецкой области возобновят водоснабжение

15.06.2017 11:10

На насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая подает воду на две мариупольские фильтровальные станции, восстановили обесточенные во время обстрела аккумуляторные батареи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, передает MRPL.CITY.

По его словам, сейчас насосная станция работает в тестовом режиме. Воду в систему закачивают малыми агрегатами. Планируется, что завтра с утра насосная станция будет работать в полную мощность, а уже вечером вода появится в кранах у людей.

Ранее Павел Жебривский заявлял, что готов объявить чрезвычайную ситуацию в Донецкой области из-за дефицита воды.

Напомним, в субботу, 10 июня, была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая подает воду, в частности, на две мариупольские фильтровальные станции.