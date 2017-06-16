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Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)
Сотрудники крупных и в прошлом успешных предприятий Донбасса вместо денег теперь получают продуктовые пайки
В Стаханове и Горловке сотрудники «Стахановского вагоностроительного завода» и «Стирола» вместо денег теперь получают продуктовые пайки. Об этом сообщил донецкий блогер и журналист Денис Казанский.
“Продукты им раздают, чтобы люди просто не умерли с голоду, так как отжатые у Украины предприятия не могут полноценно работать и загружены сейчас процентов на 10-15 от своих мощностей”, — пояснил блогер.
По словам Казанского, раздачу гречки и подсолнечного масла пропаганда “ДНР” подает, как очень позитивное событие.
“Унижение людей в «народных республиках» стало поводом для хвастовства. Пришел русский мир, и жители Донбасса теперь вынуждены работать за еду, как дикари в самых отсталых и варварских государствах”, — с горечью констатирует Казанский.
Источник: Polietka
Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, ЛНР
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