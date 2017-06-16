Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі

16.06.2017 20:50

Незважаючи на заяви влади, Україна не готова до силового вирішення ситуації на Донбасі. Як інформує replyua.net, таку думку оприлюднив відомий російський економіст і екс-радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. За його словами, судячи із заяв президента України Петра Порошенка та голови РНБО Олександра Турчинова про зміну формату АТО можна говорити про те, що при владі є якесь рішення з цього питання.



«Узгодженість їх заяв, приблизно в один і той же час і приблизно в одному і тому ж напрямку, дозволяють припустити, що деякі обговорення цих тем і прийняття, можливо, якогось рішення дійсно сталося», - сказав він. Ілларіонов вважає, що насправді шляхів вирішення питання по Донбасу є всього два.



«Один з них передбачає хорватський сценарій - військовий розгром противника. Перший варіант - це використовувати сили, спробувати вирішити це питання силовою операцією, здійснити військовий розгром тих сил, які знаходяться на території «Л/ДНР» і мати сили встановити контроль над цією територією. Другий, більш дипломатичний варіант, це очікування того часу, коли в Кремлі зміниться влада і коли в Москві прийдуть керівники, які є відповідальними і зацікавленими в здійсненні досягнення російських національних інтересів, перш за все», - сказав експерт.