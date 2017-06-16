МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА

16.06.2017 07:47

Область осталась безоружной к смертельному заболеванию, которое покоряет новые территории Украины. Об этом сообщил нашему изданию Александр Педенко – заместитель начальника управления отделе стратегического развития охраны здоровья и обеспечения лекарственными средствами Управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой ОГА.



Чиновник отметил, что и купить в случае чего жизненноважный препарат ни в одной аптеке области нельзя. Так как он не прошел регистрации в Украине. Сейчас Министерство здравоохранения обратилось с письменной просьбой к международным общественным организациям с просьбой закупить сыворотку против ботулизма по линии гуманитарной помощь. То есть помочь украинцам выжить в пеирод резкого распространения страшной инфекции. «Нам остается только надеяться и ждать», - подытожил Педенко.

Напомним, в прошлом году от ботулизма в области скончались двое человек.

Источник: http://zi.dn.ua