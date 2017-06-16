Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже

16.06.2017 15:10

"Думаю, это очень далекая перспектива. Могу представить, что так называемые "ДНР и ЛНР" вернутся в состав Украины в течение десяти лет. Думаю, на возвращение Крыма уйдет значительно больше времени. И это произойдет лишь тогда, когда Украина будет очень успешной страной с высоким уровнем жизни и сильными демократическими институтами, на пути к интеграции или даже с членством в ЕС. Украина в 2037 году – это очень успешная страна, а Крым – все еще выживающий постсоветский регион, дотируемый РФ. Это может что-то изменить, но я думаю, что процесс будет долгим", - отметил в интервью "Апострофу" старший вице-президент Центра анализа европейской политики и редактор авторитетного британского журнала The Economist, когда-то - руководитель его московского бюро, корреспондент в Центральной и Восточной Европе, автор нескольких книг о противостоянии России с Западом Эдвард Лукас.

"Единственное, что может это изменить – это потрясение для режима в России. Если вдруг, каким-то чудом, Гарри Каспаров станет президентом России, Крым вернется к вам на следующий день. Но я думаю, что такая вероятность составляет около 5% или еще меньше", - добавил он.

Ранее группа "ИС" сообщала, что Сенат США ужесточил антироссийские санкции.