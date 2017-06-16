Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице

16.06.2017 12:40

Тернистый жизненный путь выпал на долю 48-летнего уроженца Мирнограда (ранее Димитрова), которого вчера в Покровске задержала полиция.

Историю становления гражданина и патриота рассказал в своем Facebook глава областного управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В августе 2015 года мужчину призвали в ряды ВСУ защищать свою страну от российской агрессии. Он защищал, получил ранение, после чего вылечился и поехал в оккупированный Донецк — к тем, против кого он воевал. Там он вступил в ряды наемников и стал гранатометчиком «ДНР» с окладом 15 тысяч российских рублей.

Повоевав и подзаработав, в феврале 2017 года возвращается в родной город, Мирноград. Но не затем, чтобы отдохнуть, а чтобы снова идти воевать — только уже в рядах ВСУ. Он идет в местный военкомат, где его направляют в родную бригаду. И там он служит.

В Покровск вояка поехал навестить свою любимую, где и был задержан с документами гранатометчика «ДНР».

Теперь мужчине уже вместе со следователем полиции предстоит разобраться, как называется его страна, где его родина, кто агрессор, кто защитник, а потом пояснять свою позицию в суде.

Источник: https://www.0629.com.ua