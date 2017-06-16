Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко

16.06.2017 11:15

Россия подозревает руководство боевиков «ЛДНР» в разворовывании денег: грядут аресты «чиновников»

Об этом сообщает пресс-служба Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

«Руководство РФ подозревает правительства т.н. «ДНР/ЛНР» в нецелевом использовании предоставленной помощи», — говорится в сообщении.

В частности, в среду, 14 июня в оккупированном Донецке российскими «контролирующими лицами» был заслушан «глава ДНР» Александра Захарченко. Его обвиняют в халатном отношении к выполнению служебных обязанностей, что повлекло масштабное хищение полученных из РФ средств, материально-технических средств.

Согласно сообщению, ожидается отставка с последующим арестом, ряда должностных лиц в «правительстве ДНР».

«Для неотвратимости наказания лиц, причастных к хищению российской помощи, всем т.н. «Государственным служащим и работникам бюджетной сферы «ДНР/ЛНР» запрещен выезд на территорию Украины и посещение« серой зоны», прилегающей к линии разграничения», — говорится в сообщении.

Напомним, на территорию «ЛДНР» нагрянула проверка из Генерального штаба Вооруженных сил России. В результате выявлено большое количество правонарушений, связанных с хищением военного имущества.

Источник: Politeka.