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Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
Россия подозревает руководство боевиков «ЛДНР» в разворовывании денег: грядут аресты «чиновников»
Об этом сообщает пресс-служба Главного разведывательного управления Минобороны Украины.
«Руководство РФ подозревает правительства т.н. «ДНР/ЛНР» в нецелевом использовании предоставленной помощи», — говорится в сообщении.
В частности, в среду, 14 июня в оккупированном Донецке российскими «контролирующими лицами» был заслушан «глава ДНР» Александра Захарченко. Его обвиняют в халатном отношении к выполнению служебных обязанностей, что повлекло масштабное хищение полученных из РФ средств, материально-технических средств.
Согласно сообщению, ожидается отставка с последующим арестом, ряда должностных лиц в «правительстве ДНР».
«Для неотвратимости наказания лиц, причастных к хищению российской помощи, всем т.н. «Государственным служащим и работникам бюджетной сферы «ДНР/ЛНР» запрещен выезд на территорию Украины и посещение« серой зоны», прилегающей к линии разграничения», — говорится в сообщении.
Напомним, на территорию «ЛДНР» нагрянула проверка из Генерального штаба Вооруженных сил России. В результате выявлено большое количество правонарушений, связанных с хищением военного имущества.
Источник: Politeka.
Теги: Россия, Донбасс, обвинение, ДНР, АТО, Захарченко
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