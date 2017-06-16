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СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» К ВЕЧЕРУ 16 ИЮНЯ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ
На контрольно-пропускных пунктах после полудня остаются длинные автомобильные очереди с неконтролируемой территории и наблюдается значительное уменьшение количества пешеходов
На момент открытия перед КПВВ «Майорск» проезда ожидало около 50 машин. Такая очередь сохраняется в течение всего дня. Перед нулевым постом в это время около 10 машин. Очевидцы сообщают, что автомобильная очередь в Никитовке сохраняется и сейчас – всего до 200-250 машин. Водители, приехавшие утром, продвинулись на 10-20 метров, поэтому проедут они в лучшем случае завтра. И если движение на самом КПВВ есть, то перед таможней непризнанной республики оно отсутствует. Для многих так и остается загадкой, как проходит через контроль пункта пропуска больше 1 тысячи машин, если с неподконтрольной территории полное затишье. Но стоит вспомнить перевозчиков утром и все станет понятно. Ежедневно на линии «работают» частники и на легковых, и на микроавтобусах. Они тоже идут в счет прошедших контроль.
Пешеходов на КПВВ после обеда со стороны Горловки мало.
На КПВВ «Марьинка» сохраняется интенсивный автомобильный и пешеходный поток. Здесь намного легче проехать, даже с учетом больших очередей и продажи мест.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, КПП, Майорск
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