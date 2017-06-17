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Архив - Донецкая область

Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом

17.06.2017 17:17
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Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом

В субботу, 17 июня, Международный Комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области 17 тонн строительных материалов. Говорит об этом Государственная пограничная служба Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на временно неконтролируемую территорию проехал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом. Автомобиль перевозил строительные материалы общим весом 17 тонн», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве уточнили, что груз жителям Донецкой области был направлен от Международного Комитета Красного Креста.

Источник: goodnews.ua



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь
 
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