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Керамический бизнес в Славянске под угрозой
Основное производство города Славянска под угрозой. Обыски, задержание фур и изъятие продукции представителями Управления по защите экономики - вот с чем столкнулись с недавних пор предприниматели-керамики города.
Керамисты бьют тревогу, так как сейчас их бизнес на грани вымирания. По их словам, уже четвертая машина подверглась изъятию продукции. Крупные реализаторы просто отказываются закупать товар, опасаясь потерять свои деньги.
Сегодня в Славянске обеспокоенные граждане собрались в городском совете, чтобы разъяснить ситуацию и добиться от руководства защиты.
Кроме нескольких десятков предпринимателей в Славянском городском совете собрались общественники, представители местных СМИ. В срочном порядке на место собрания прибыли руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов, начальник Славянского ОП Сергей Алешин, голова Славянска Вадим Лях и секретарь городского совета Жан Ким.
В присутствии руководителей керамисты озвучили свои проблемы и попросили защитить их, а также потребовали объяснить, по какой причине сложилась такая ситуация.
Также керамистами было подписано коллективное обращение к городскому голове по этому вопросу. Ситуация продолжает развиваться.
Источник: 6262.com.ua
Теги: Донбасс, Славянск, керамика, предприниматели
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