Комиссия по распределению жилья в Краматорске ждет заявки от переселенцев

17.06.2017 09:36

Переселенцев в Краматорске (Донецкая обл.) ждут на комиссию по распределению жилья: начала работу городская комиссия по рассмотрению заявлений для предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В рамках совместного с ЕС проекта «Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей города Краматорск, оказавшихся под влиянием конфликта» в городе проходит реконструкция трех муниципальных общежитий, рассчитанных на 253 места.

Как сообщает Краматорский городской совет и Офис проекта поддержки внутренне перемещенных лиц, все переселенцы, зарегистрированные в Краматорске и нуждающиеся в жилье, имеют право обратиться в комиссию с заявлением о предоставлении жилого помещения в одном из трех общежитий.

Общежития расположены по ул. Ш. Назаренко, 3 (Старый город), ул. Уральская, 5 (р-н паспортного стола), ул. Рыбинская, 160 (р-н Меловой балки за парком «Юбилейный»).

Место приема заявлений: офис коммунального предприятия «Мост», мр-н Лазурный, улица Беляева, д. 113, I-й этаж, кабинет «Бухгалтерия». Время работы комиссии: понедельник, вторник, среда с 8:00 до 17:00, четверг-пятница с 8:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.

Прием заявлений и документов к ним будет осуществляться согласно Порядку предоставления в пользование жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Источник: АКМЦ