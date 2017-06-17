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Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів
Металургійні підприємства прифронтового Маріуполя Донецької обл. - Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча (ММК) і "Азовсталь", що входять до групи "Метінвест", відзначають збереження проблем із переміщенням вантажів залізницею через низьку пропускну спроможність нещодавно оновленого залізничного переїзду Комиш-Зоря - Волноваха і мають намір збільшити доставку сировини морем.
"Ми, як і раніше, не залишаємо намірів збільшити виробництво на меткомбінатах Маріуполя, хоча дуже часто складається враження, що в цьому бажанні ми самотні - з двічі обіцяних Балчун, Войцех (голова правління "Укрзалізниці" - ІФ) через Камиш-Зорю 23-24 вантажних поїздів на добу ми по факту за період з 27 травня до 15 червня маємо трохи більше 16, тобто обіцяне ділимо на 1,5!" - написав генеральний директор ММК ім. Ілліча Юрій Зінченко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".
За його словами, щоб не зменшувати виробництво і не втрачати традиційних ринків збуту керівництво метпідприємства шукає "всі можливі шляхи для доставки сировини в Маріуполь", і один із таких напрямків - це доставка залізної руди каботажем з порту Южний у Маріупольський МТП, що призводить до значного подорожчання сировини та готової продукції)".
Ю.Зінченко зазначає, що через те, що флоту під українським прапором вкрай мало, група "Метінвест" змушена залучати іноземні судна і отримувати дозвіл на каботажний режим суден у Міністерстві інфраструктури України.
"Юрій Лавренюк (заступник міністра інфраструктури України - ІФ), з боку Метінвест-Шиппінг документи на 4 теплоходи (Hatice C, Stevia, Copan, ATA) були подані ще 19 травня, станом на 15 червня дозвіл досі не отримано. Ще трохи і нам доведеться знижувати виробництво через брак сировини ", - зазначив Ю.Зінченко.
Гендиректор також звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляна: "Ми дуже просимо Вас посприяти у прискоренні видачі дозволу. Не можна допустити, щоб через бюрократичні процедури скорочувалася виробництво".
Раніше гендиректор ММК ім.Ілліча повідомляв про вимушене зниження виробництва через проблеми з доставкою ЗРС і коксу "Укрзалізницею". За його словами, за останній рік маріупольським металургам за прямим маршрутом не довезли понад 6 млн тонн сировини, а це близько 1 млн тонн невиробленого чавуну і близько 1 млн тонн чавуну, виробленого з неконкурентоспроможною собівартістю через використання довгого плеча доставки з використанням морського транспорту .
Крім нестачі тепловозів для доставки сировини через ділянку Комиш-Зоря - Волноваха, комбінати в травні зіткнулися з новою проблемою - "Укрзалізниця" не може доставити вантажі також і в Бердянськ, звідки раніше було організовано альтернативну доставку ЗРС каботажем в порт Маріуполь. В результаті ММК ім.Ілліча був змушений на добу зупинити одну доменну піч. При цьому топ-менеджер зазначив, що "мінус один маршрут сировини по Комиш-Зорі (залізнична вітка - ІФ) - це мінус $0,4 млн валютної виручки". Підприємство щодня недоотримує два-три маршрути.
Як повідомлялося, 9 листопада 2016 року відбулося перше офіційне відкриття реконструйованої ділянки шляху Комиш-Зоря - Волноваха, при цьому очікувалося збільшення пропускної спроможності цієї ділянки до 23 пар вантажних поїздів і чотирьох пасажирських на добу, проте поки що є 16. Потім повторно реконструйована ділянка залізниці відкрилася 25 травня 2017 року, проте пропускна здатність досі не збільшилася.
"Азовсталь" і ММК ім. Ілліча входять до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).
Источник: ua.interfax.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, металлургия, грузы
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