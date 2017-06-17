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Архив - Донецкая область

Поліція посилює патрулювання на Донеччині

17.06.2017 13:34
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Поліція посилює патрулювання на Донеччині

Як повідомляє Depo.ua з посиланням на управління Нацполіції в області, під час випускних вечорів і святкування річниці визволення Маріуполя від сепаратистів на вулиці вийдуть 1500 поліцейських.

У Маріуполі 18 червня патрулювати будуть поліцейські разом із військовими Національної гвардії. На вулиці виїдуть також автопатрулі.

У тих населених пунктах, де будуть випускні, поліція має намір не допустити правопорушень за участю неповнолітніх.

Додаткові сили реагування також направили у Святогірськ і Лиманське, де відкриваються 14 дитячих таборів.



Теги: Донбасс, праздник, выпускной, патрульная полиция
 
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