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РІДНИМ ЖІНКИ, ЩО ЗАГИНУЛА ПРИ ОБСТРІЛІ АВДІЇВКИ, РЕМОНТУЮТЬ ЖИТЛО
Майже місяць тому, 13 травня, при обстрілі Авдіївки бойовиками загинуло четверо людей.Від осколків снарядів тоді втратили життя один чоловік та три жінки.
Тоді свідком смерті своєї матері стала маленька Олександра, яка була неподалік та дивом вижила. Наразі дівчинка живе зі своєю бабусею в Авдіївці. Їх квартира ще в лютому 2016 постраждала від падіння снаряду на подвір’ї багатоповерхівки. Тоді повибивало всі шибки, а дірки від осколків на стелі кухні й досі нагадують про обстріл.
– У мене двокімнатна квартира. Всі три вікна були розбиті. Плюс балкон, на благо він дерев’яний, не вилетів. А ось рами всі розтрощені. Снаряд прилетів 2 лютого близько 10-ї години вечора, – розповідає кореспонденту «До ТеБе» мешканка Авдіївки Зінаїда Мєзінцева.
Наразі жінці вже поставили три пластикові вікна, зробили ремонт в одній із кімнат та поклеїли там шпалери. Попереду у робітників ремонт зали, а у Зінаїди Михайлівни із маленькою Олександрою переїзд вже до цілої кімнати.
– Ремонт квартири – це спільна робота. Там матеріали були закуплені за кошти Авдіївського коксохімічного заводу, а ми проводимо вже за наші кошти ремонт оселі, – розповів кореспонденту керівник Авдіївської ВЦА Павло Малихін.
Теги: Донбасс, женщина, ремонт, обстрел
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