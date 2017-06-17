Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями

17.06.2017 22:15

«Ни МТС, ни Life тут не берут. Разве что по русскому роумингу. Работает исключительно Феникс. Еще в городе есть объявления о поездках в Мариуполь - оформление пенсии, покупки на рынке, переоформление документов», - горловский блогер Егор Воронов поделился впечатлениями о поездке в Седово, единственный курорт непризнанной республики.

Возле Седово вырос блокпост, которого не было еще в прошлом году

Путь на автомобиле занял два с половиной часа (ехали осторожно), хотя могли и быстрее. Горловка - Ясиновтаая - Макеевка - южная объездная Донецка - Старобешево - Раздольное - Тельманово - Новоазовск - Седово. Ну, что сказать о дороге? Есть три просто кошмарных участка. Во-первых, участок пути на въезде в Ясиноватую - танкам тут, думаю, было бы комфортно, но не автомобилям. Во-вторых, южная часть донецкой объездной. Пациент скорее жив, чем мертв, но в ритуальную службу сходить стоит. И несколько участков дороги в Старобешевском и Тельмановском районе. Бывало, складывалось чувство, что на дороге проводили разминирования. В то же самое время стоит отметить, что от Донецка до Седово идет ремонт дороги. Перекладываются целые участки. Очень порадовал восстановленный мост между поселками Раздольное и Васильевка. В прошлом году тут была полуутопленная грунтовая дорога. Да и в Тельмановском районе идет широкомасштабная двухслойная реконструкция трассы.

В общем, главное, что нужно знать о дороге в Седово - блокпост возле этого самого поселка. В прошлом году его здесь не было. Теперь, как на Родине - проверка документов и бетонные плиты. В будничный день этот КПП можно пройти за полчаса, а вот в выходные... здесь выстраивается многочасовая очередь при въезде. В книгу записывают паспортные данные, номер и IMEI телефона. Все по-серьезному, но (если уж положить руку на сердце) при въезде в Горловку блокпост как-то выглядит посолидней и профессиональней. Да и местные говорят, что кроме этой основной дороги со стелой в Седово есть еще несколько въездов и выездов", - описал ситуацию Воронов.

"Очереди большие и долгие. Но, если хочется быстрее можно заплатить тысячу рублей", - навписали в ВК отдыхающие. Также отмечается, что за эти деньги и ожидания на блокпостах можно выехать в Таганрог, город с инфраструктурой и развлечениями.

Сколько стоит отдых

"Само Седово с прошлого года почти не изменилось. Почти. Что я имею в виду? Прежде всего, появилось много военных. В прошлом году, увидеть двух-трех человек в "зеленке" было большой удачей. Теперь тут у них базы отдыха. Ведут себя тихо. За более чем неделю лично не увидел ни одного нетрезвого или "шумного" военного. Отдыхают отдельно от гражданских, хотя в магазины ходят одни и те же. Также появилось много полиции.

Сколько стоит отдохнуть? Ну, вот близкому мне педагогу в местном пансионате "Гелиос" предлагали путевку на 10 дней с трехразовым питанием за 7000 тысяч рублей. Потом, по профсоюзной линии, сбросили скидкой 2000. Я же отдыхал в частном... пансионате. Ну, на самом деле дворик с многими комнатами. Большая кухня, душ с горячей водой, санузел с унитазами. В номере - кровать (постельное белье, одеяло), холодильник и вентилятор. Есть WI-FI. Все это за 200 рублей в день с человека/кровати. В июле эта цена уже будет 300. Хозяйка очень радушный человек, у которой во дворе много роз и всегда порядок на территории. За отдельную плату можно заказывать тут же завтраки/обеды/ужины. Хозяин занят установкой детских качелей, ремонтом и натуральным хозяйством", - пишет Воронов.

Альтернативное мнение высказывают пользователи соцсетей. Грязные пляжи, дороговизна, комендантский час - так выглядит Седово.

Что почем в морском поселке

Думаю, вам будет любопытно узнать о ценах. Начну с хлеба. В среднем, 16-18 рублей за батон, но есть и социальные буханки за 11. Молочная продукция тут на 80% - производителей ДНР, как и колбасные изделия. Пастеризованное молоко "Добрыня" по 0,5 литра - 27-32 рубля. Окорочка - 169 рублей за кг, молодая картошка - 40-60 рублей. Что еще? Много местных фруктов. Килограмм клубники - 100-180 рублей (как найдете), черешни - 70-100 рублей. Насчет алкоголя, то здесь он дороже на 10-20%, чем в Горловке. Яйца идут по 46-50 рублей за десяток. На выходные цены растут. Существенно.

Печальные пляжи

Пляжи. Ну вот тут мы приходим к самому печальному. Со времен того, когда я здесь был лет десять назад еще юношей, ничего не изменилось. Турбазы угольных предприятий пришли в состояние упадка, а волнорезы медленно стали разрушаться. Песчаные пляжи стараются поддерживать в чистоте, но... ну, вы знаете состояние наших Короленковских прудов. Тут что-то очень близкое, хотя видно что убирают. Это насчет пляжей санаториев. В Седово курсируют автобусы Коса - Обрыв (кстати с маршрутов в Донецке - 107, 111), которые отвезут Вас с более диким местам. Цена проезда - 10 рублей в один конец.

Стоит остановится на пансионате "Спасатель", который сейчас находится в ведомстве МЧС. Год тут идет ремонт - облагораживается территория, построена детская площадка, новый забор и высажены клумбы. Работа идет поистине впечатляющая для Седово. В прошлом это был пансионат "Горизонт", находившийся в ведомстве ГП "Артемуголь". Еще видел, что работники МЧС чистят прибрежную зону. Ходят в резиновых костюмах и вытаскивают на берег огромные камни, которые отвалились от волнорезов.

Пару слов о связи. Ни МТС, ни Life тут не берут. Разве что по русскому роумингу. Работает исключительно Феникс. Еще в городе есть объявления о поездках в Мариуполь - оформление пенсии, покупки на рынке, переоформление документов", - написал в своем блоге Воронов.

Но, судя по комментариям в днровских пабликах, в Седово в этом году все печально. И мнения пользователей заметно отличаются от восхищений горловчанина. Сейчас на местных пляжах практически никого нет.

Источник: gorlovka.ua