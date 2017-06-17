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Архив - Донецкая область

Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї

17.06.2017 21:45
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Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї

У суботу близько 18 години бойовики обстріляли житловий сектор селища Бердянське поблизу Маріуполя з забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку по вулиці Морській. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Источник: pravda.com.ua



Теги: Донбасс, оружие, обстрел, АТО
 
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