Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка

17.06.2017 16:10

На Донбасі бойовики майже добу тримали чотирьох місцевих підлітків у глибокому котловані за збирання гільз на забороненої для цивільних осіб території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише РБК-Україна.

"За наказом командира одного з підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК "ямі" майже добу утримували четверо місцевих підлітків за збирання гільз на забороненої для цивільних території", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, російське командування відправляє військовослужбовців "на яму" за незначні порушення військової дисципліни. Відзначається, що обвинувачених кидають у спеціально вириті котловани, з яких неможливо самостійно вибратися, харчування і воду їм можуть не давати кілька діб.