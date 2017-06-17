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Архив - Донецкая область

Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка

17.06.2017 16:10
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Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка

На Донбасі бойовики майже добу тримали чотирьох місцевих підлітків у глибокому котловані за збирання гільз на забороненої для цивільних осіб території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише РБК-Україна.

"За наказом командира одного з підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК "ямі" майже добу утримували четверо місцевих підлітків за збирання гільз на забороненої для цивільних території", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, російське командування відправляє військовослужбовців "на яму" за незначні порушення військової дисципліни. Відзначається, що обвинувачених кидають у спеціально вириті котловани, з яких неможливо самостійно вибратися, харчування і воду їм можуть не давати кілька діб.



Теги: Донбасс, территория, террористы, подростки
 
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