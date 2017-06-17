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В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС
17.06.2017 17:34
К централизованному водоснабжению подключили Покровский, Марьинский, Волновахский и Добропольский районы и населенные пункты Селидовского городского совета, сообщила пресс-служба ДСНС.
По состоянию на 7 утра 17 июня был возобновлены поставки воды в указанных районах, а в пгт Александровка ожидается заполнение водой резервных резервуаров, говорится в сообщении. В то же время, в Авдеевке до сих пор не удалось восстановить газоснабжение. Отмечается, что ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня из-за обстрелов, не проводили в связи с опасностью для работников.
Источник: ua.today
Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление, район
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